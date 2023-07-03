Уличные художники обновят граффити в «переходе Цоя»

В подземном пешеходном переходе, который в народе называют «переходом Цоя», появятся новые арт-объекты. Их создадут участники фестиваля Stenograffia.

«Подземный пешеходный переход через проспект Ленина от набережной Городского пруда к Историческому скверу будет перекрыт с 14 июля до середины августа. За месяц будет отремонтирована поверхность, а художник ее распишет. Эскиз для перехода в разработке, а имя художника раскроют на открывающей пресс-конференции фестиваля», – сообщили организаторы.

Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia, заявила: «Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока. Какие образы увидят горожане и кто будет их создавать – расскажем в день старта фестиваля».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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