Суд закрыл цех по розливу питьевой воды «Уральская горлица», которую брали из источника без проверки на качество

По решению суда на месяц приостановлена работа цеха по розливу питьевой воды «Уральская горлица». Оказалось, что предприниматель использовал подземный источник без санэпидзаключения о его пригодности. При проведении лабораторных исследований воды Роспотребнадзор получил неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
«Предприятие использовало подземный источник при отсутствии санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, проекта зоны санитарной охраны источника, а также не проводит лабораторный производственный контроль качества поступающей воды и готовой продукции, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Кроме того, не были соблюдены требования к организации помещений, где производилась вода, не соблюдены условия для хранения упаковки и пищевой продукции. Не организовано проведение медосмотров и вакцинации сотрудников. Также выявлены нарушения в проведении уборки и дезинфекции».
При проведении лабораторных исследований воды «Уральская горлица», а также воды из самого подземного источника, смывов с инвентаря получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
На юридическое лицо был составлен протокол по ст.6.3 КоАП РФ и передан в суд для принятия решения. Сысертский районный суд принял решение о приостановлении деятельности цеха на 30 суток. Также юридическому лицу выдано предписание о приостановке реализации продукции.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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