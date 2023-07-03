Екатеринбурженку, убившую мужа консервным ножом, отправили в колонию на 5 лет

В Екатеринбурге 53-летнюю женщину отправили на 5 лет в колонию общего режима за то, что она убила мужа консервным ножом. Женщина была пьяна, и полициейские застали ее рыдающей над трупом мужчины.

Суд признал екатеринбурженку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 13 ноября в квартире дома по улице Ясной в Екатеринбурге. Супруги поссорились, и пьяная жена вооружилась консервным ножом, которым нанесла мужу более 10 ударов. От полученных травм и кровопотери мужчина скончался на месте.

«На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, которые по прибытии застали фигурантку дома. Она была в состоянии опьянения и рыдала. В дальнейшем женщина была доставлена в территориальный отдел полиции, а затем передана сотрудникам СК России для проведения с ней следственных мероприятий»», – уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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