Улицы Екатеринбурга перекроют ради заплыва в Исети и гонки на велосипедах

В Екатеринбурге 22 июля перекроют движение на нескольких улицах ради полумарафона «Айронстар». В этом году его программа будет состоять из трех этапов: 1,93 км – плавание, 90 км – велогонка, 21 км – бег.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:

• по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

• по улице Дзержинского, от стадиона Автономной некоммерческой организации «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо» до пересечения с улицей Царской;

• по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;

• по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;

• по проспекту Ленина, от дома № 43 до улицы Репина;

• по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;

• по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

• по улице Крауля, от дома № 2 до дома № 6;

• по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

• по улице Репина, от дома № 15 до улицы Металлургов;

• по улице Металлургов, от дома № 4а до Новомосковского тракта.

Помимо этого, автолюбителям будет запрещено парковать машины на площади 1905 года с 00:00 до 23:00 22 июля 2023 года.

Также в границах перечисленных улиц будет запрещена продажа алкоголя с 08:00 до 14:00 22 июля 2023 года.

Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда.

Велоэтап – по центральным городским улицам и федеральной трассе Новомосковского тракта.

Беговой этап – вдоль набережной Городского пруда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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