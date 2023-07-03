Пожарные спасли застрявшего под капотом котенка (ВИДЕО)

Сотрудники ГУ МЧС Свердловской области спасли в центре Екатеринбурга котенка, который застрял под капотом автомобиля.

Котенок под капотом

Когда спасатели прибыли на место ЧП и вскрыли капот, напуганный котенок резво скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники МЧС расстроились, но вернулись в дежурную часть.

«Но этим история не заканчивается: вернувшись в пожарную часть, спасатели услышали громкое мяуканье, доносившееся из-под пожарного автомобиля. Обыскав днище автоцистерны, огнеборцы обнаружили старого знакомого – того самого котенка, сбежавшего с места спасательной операции. Пожарные достали испуганного зверька из западни и передали на передержку волонтерам. Теперь для котенка ищут новый дом и любящих хозяев», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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