В Верхней Салде заведующая детским садом заплатит 10 тысяч рублей за то, что 3-летний ребенок убежал домой

В Верхней Салде заведующую детским садом оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что трехлетний ребенок был без надзора и ушел домой.

По данным Свердловской областной прокуратуры, инцидент произошел 22 мая утром. Трехлетний ребенок сам ушел из садика № 51 «Вишенка». Воспитателя в группе на тот момент не было, и она не сразу заметила отсутствие малыша. О случившемся в полицию сообщили родители, потому что ребенок сам дошел до дома и звал их с улицы.

В прокуратура сообщили, что ребенок был оставлен без присмотра во время занятий по развитию речи. Кроме того, охранник детского сада никак не помешал малышу, хотя в садике установлены камеры.

«По фактам выявленных нарушений городская прокуратура в отношении заведующей детским садом № 51 возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». По постановлению прокуратуры заведующая детским садом № 51 оштрафована на 10 тыс. рублей», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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