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Понедельник, 3 июля 2023, 15:05 мск

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Врачи рассказали, как свердловчан тестируют на аллергию

Каждый год около 1,4 тысячи жителей Свердловской области делают тест для выявления аллергических реакций.

Чаще всего аллергии впервые появляются еще в детстве. Причинами появления аллергий являются высокий уровень урбанизации в регионе, наличие большого количества промышленных предприятий, а также видовой состав цветущих растений.

Как сообщает ДИП, самый распространенный вид диагностики – кожное тестирование. Медики наносят легкие царапины на внутреннюю поверхность предплечья и помещают малые, специально рассчитанные дозы аллергенов на поврежденный участок кожи. По выраженности местной реакции врач определяет наличие аллергии на то или иное вещество.

«Применяемые аллергены – самые разные: домашняя пыль, пищевые продукты, различные эпидермальные, плесневые грибы, пыльцевые и так далее. Такое тестирование проводится не в период обострения, а в период ремиссии; даже если у человека произойдет сильная реакция, а такое бывает крайне редко, мы всегда готовы оказать ему помощь. В этом году с помощью данной методики нами обследовано уже более 980 человек», – рассказала к.м.н., врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) Ирина Яковлева.

Среди лабораторных методов крайне информативным является общий анализ крови. «Здесь самой важной клеткой для аллерголога-иммунолога будет эозинофил, поскольку именно он играет ключевую роль в развитии аллергического воспаления. Еще одним методом лабораторной диагностики является определение иммуноглобулинов E специфических в сыворотке крови – эти белковые молекулы запускают каскад аллергических реакций в организме. В текущем году мы провели уже более 500 различных исследований», – пояснила заведующая отделением, к.м.н., врач-пульмонолог, врач аллерголог-иммунолог ЦГКБ № 6 Анна Петухова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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