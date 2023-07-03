В лесу разложат 300 тысяч доз вакцины против бешенства

В ближайшее время в лесах Свердловской области ветеринары разложат 300 тысяч доз вакцины. В первую очередь – на тех территориях, где в прошлом и текущем годах были зафиксированы случаи бешенства у животных.

«Кампания по вакцинации проходит оперативно, ежедневно по всему региону раскладываются тысячи доз для диких животных. Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, а также Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства. Системная работа по профилактике ведется в Свердловской области с 2016 года, благодаря чему удалось существенно сократить количество выявляемых случаев бешенства», – сказал директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Брикет с вакциной делают из мясокостной муки и говяжьего жира, он пахнет мясом, что нравится животным. Капсула препарата закладывается внутрь. Когда животные съедают смесь, они получают прививку от бешенства, действие которой длится до года.

В ДИПе сообщили, что осенью в лесах разложат еще 300 тысяч доз вакцины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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