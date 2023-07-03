Главный кардиолог УрФО рассказал, из-за чего пациенты-сердечники чаще всего попадают в больницу

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто попадают в больницу не только из-за приступов, но и из-за пневмонии. Такова статистика, которую привел главный кардиолог УрФО, к.м.н. Олег Рейтблат.

«Пневмония является одной из основных по частоте причиной летальности при декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Причем каждый пятый пациент с ХСН умирает в течение месяца после того, как перенес внебольничную пневмонию», – сообщил он, уточнив, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью риск развития внебольничной пневмонией выше в 1,8 раза.

Казалось бы, прямой связи между болезнями сердца и легких нет, однако в беседе с «Новым Днем» Олег Рейтблат пояснил, что все системы организма связаны – если легкие работают плохо, сердце будет получать меньше кислорода с током крови, как и другие органы, а если сердце работает плохо, то в легких возможны застои.

«В таком случае на подготовленную почву «садятся» бактерии – а в 69,7% случаев это именно пневмококк. Возникает порочный круг», – отметил эксперт.

Врачи-кардиологи рекомендуют своим пациентам прививаться от инфекционных заболеваний, поскольку вакцинация помогает значительно снизить риски обострений и смертности. В России проводились исследования, результаты которых убедительно доказывают, что прививка от гриппа (а этот вирус часто вызывает осложнения в виде пневмонии) и от пневмококка (это наиболее распространенная причина воспаления легких) помогают защитить людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, у пациентов в группе старше 65 лет с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и почечной недостаточностью риск госпитализаций по поводу внебольничной пневмонии снижается на 78%, если они привиты 13-валентной коньюгированной вакциной.

Впрочем, по словам Олега Рейтблата, пациенты реагируют на предложение привиться по-разному – одни соглашаются охотно, другие, напротив, отказываются по тем или иным причинам. Тем не менее врачи продолжают объяснять им, что отказ от вакцинации против пневмококковой инфекции может стать для человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, фатальным.

Напомним, что в Уральском федеральном округе один из самых низких охватов прививками от пневмококка взрослого населения по РФ и составляет всего 6,1%. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что, по последним данным, вакцинированы лишь 2,3% всех совершеннолетних жителей региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»