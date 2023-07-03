Каратист спас девушку от четырех насильников

Каратист из Академии единоборств РМК Андрей Филимонов спас девушку от четырех насильников. Инцидент произошел в Екатеринбурге на прошлой неделе. Андрей возвращался домой за полночь, когда увидел, как гастарбайтеры тащат сопротивляющуюся девушку к гаражам. Молодой человек окликнул их, однако те не выпустили жертву, а один из них схватился за нож. Однако Андрей, который является серебряным призером чемпионата мира и трехкратным победителем Кубков Азии по косики-карате, а также имеет черный пояс, не растерялся и не бросился бежать, а пошел врукопашную. «Страха не было, не было никаких эмоций − только когда все закончилось, я понял, насколько опасной была ситуация. По уму, мне следовало убежать, как только девушке перестала угрожать опасность», − заметил сам Филимонов.

Андрей обезоружил нападавших, девушка, воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, сбежала, а после врассыпную бросились и сами злоумышленники. «Андрей − красавец. В такие моменты понимаешь, что реальное наследие Академии не в победах и медалях, а в достойных поступках за пределами зала», – прокомментировал президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.

Сейчас в инциденте разбирается полиция. Андрей написал заявление в правоохранительные органы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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