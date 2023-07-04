В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах схода с путей цистерн с топливом

В Екатеринбурге произошел сход грузовых вагонов с путей. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, инцидент произошел на станции «Керамик» на Вторчермете. На подъездных путях сошли два грузовых вагона.

Пострадавших в результате инцидента нет, движение поездов нарушено также не было.

Для уточнения обстоятельств инцидента на место выезжал заместитель Свердловского транспортного прокурора. «Транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – уточнили в пресс-службе УТП.

Екатеринбург, Елена Васильева

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