Свердловскую область снова затянуло смогом

Свердловские синоптики вновь предупредили о смоге. Как сообщает Уралгидрометцентр, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся по меньшей мере до 20 часов 7 июля.

Кроме того, 4-7 июля в регионе ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

В ближайшие дни на Урале будет жарко, днем ожидается +26…+28 градусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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