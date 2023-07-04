российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 июля 2023, 08:53 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Свердловскую область снова затянуло смогом

Свердловские синоптики вновь предупредили о смоге. Как сообщает Уралгидрометцентр, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся по меньшей мере до 20 часов 7 июля.

Кроме того, 4-7 июля в регионе ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

В ближайшие дни на Урале будет жарко, днем ожидается +26…+28 градусов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,