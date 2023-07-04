Разбирал на запчасти и ставил детали своим клиентам: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в автоугонах (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нескольких угонах. Ранее к полицейским обратились с заявлением об угоне машин Kia Rio и Hyundai Solaris. Обе пропали из микрорайона Химмаш.

Задержание автоугонщика

По версии полицейских, обвиняемый разбирали автомобили, а потом ставил детали клиентам своей автомастерской.

«Задержание произошло, когда подозреваемый попытался вывезти очередную партию запчастей, снятых с чужой машины. Вместе с ним был нанятый работник, который не знал, что машины были угнаны. При осмотре гаража полицейские обнаружили разобранный Solaris и кузовные части от Kia», – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина находится в СИЗО на время следствия.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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