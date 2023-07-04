С начала сезона от клещей пострадали почти 20 тысяч свердловчан

С начала весенне-летнего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 20 тысяч человек.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это в 2 раза меньше, чем в прошлом году, и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 100 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 292 человека.

В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Вирус энцефалита обнаружен в 1,1% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – в 41,9%, моноцитарного эрлихиоза – в 2,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,94%.

Санитарные врачи напоминают, что клещей надо сдавать на исследование, чтобы медики могли быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций. При обнаружении вируса клещевого энцефалита врач примет решение о введении иммуноглобулина, а при выявлении бактериальных инфекций – о проведении антибиотикопрофилактики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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