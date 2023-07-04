Дополнительные доходы областного бюджета направят на зарплаты и в резервный фонд

Дополнительные доходы казны Свердловской области направят на повышение зарплат бюджетникам, увеличение объема резервного фонда правительства, а также на строительство дорог и соцобъектов.

Проект изменений в бюджет представил сегодня депутатам заксо министр финансов региона Александр Старков. Доходы предлагается увеличить с 354,4 млрд рублей до 382,6 млрд рублей. Это будет сделано за счет увеличения прогноза по поступлениям от налога на прибыль организаций со 112,1 млрд рублей до 135,4 млрд и поступлений от акцизов – с 27 млрд до 28,7 млрд рублей.

Расходы бюджета планируется увеличить с 374 млрд до 402 млрд рублей. Самая большая сумма, 9 млрд рублей, пойдет на повышение зарплат бюджетникам в соответствии с «майскими указами» президента. 4,3 млрд рублей направят на дорожное хозяйство. Еще 3,1 млрд рублей уйдет в резервный фонд правительства Свердловской области. Напомним, именно из этого фонда финансируются такие непредвиденные расходы как помощь пострадавшим от апрельских пожаров в Сосьве и других населенных пунктах.

Минздрав области после корректировки получит дополнительно 2,2 млрд рублей, в том числе 1 млрд – на закупку лекарств для онкологических больных и 0,9 млрд – на погашение кредиторской задолженности медучреждений.

Еще 1,9 млрд рублей направят на покупку квартир детям-сиротам и на выплаты многодетным семьям.

Также будет профинансировано строительство и реконструкцию нескольких социальных объектов, в том числе – школ в селе Косулино и Серове, терапевтического корпуса больницы в Верхней Пышме.

На повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок дополнительно предусматривается 861,1 миллиона рублей.

Кроме того, поправки в бюджет предусматривают снижение верхней планки государственного долга Свердловской области с 124,5 млрд до 121,3 млрд рублей.

Депутаты уже одобрили законопроект в первом чтении.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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