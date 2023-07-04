В Городском пруду утонул 26-летний парень

В Екатеринбурге в Исети утонул 26-летний парень. По словам очевидцев, он был пьян и решил искупаться. Спасатели уже извлекли из воды тело.

По словам очевидцев, инцидент произошел у Макаровского моста. Мужчина был нетрезв, и полез в воду прямо в одежде. Прохожие вызвали скорую, когда заметили, что что-то не так. Но приехавшие на место медики смогли лишь констатировать смерть.

«На акватории реки Исеть Екатеринбурге обнаружено и извлечено из воды тело мужчины (1997 г.р.). Проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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