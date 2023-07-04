Фестивали июля-2023 в Екатеринбурге: гастрономия, хендмейд и музыка

В Екатеринбурге продолжается фестивальное лето. В июле будет много гастрономических мероприятий, ярмарка мастеров и ремесленников и музыкальные оупен-эйры. Самые интересные «Новый День» собрал в своем обзоре.

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

Ближайший фестиваль в Екатеринбурге начнется уже завтра, 5 июля, и продлится до 9 июля. В Уральском центре развития дизайна пройдет ярмарка «Иван-да-Марья». Сюда съедутся сотни дизайнеров, ремесленников, мастеров со всей России. На маркете можно будет найти одежду, предметы интерьера, картины, посуду, игрушки, украшения и многое другое – и все это выполненное руками, с применением уникальных техник.

Кроме ярмарки, все дни фестиваля с утра до вечера будут идти мастер-классы для взрослых и детей. Можно попробовать себя в роли гончара, художника, декоратора и так далее. Расписание мастер-классов есть в соцсетях проекта.

Место проведения: ул. Горького, 4а (Уральский центр развития дизайна).

Вход: свободный.

Международный фестиваль барбекю

А в ближайшие выходные, 8-9 июля, на Плотинке пройдет самый крупный гастрономический фестиваль Урала – XII фестиваль барбекю. В честь празднования 300-летия Екатеринбурга повара сделают самую большую картину в России, созданную из продуктов. Рекорд будет зафиксирован в Книге рекордов России.

Кроме того, пройдут традиционные чемпионаты по барбекю, эстафета официантов, будут мастер-классы и сырная улица. Гости смогут попробовать много новых блюд.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

Музыка в Литературном квартале – на Open Air Fest

18 июля в Екатеринбурге стартует фестиваль Open Air Fest. С 2010 года «Дом музыки» проводит его в Литературном квартале, где на летней эстраде в течение месяца звучит музыка абсолютно разных жанров – от классики до джаза и рок-н-ролла.

В этом году фестиваль откроется 18 июля концертом «Кадр 33». Прозвучат мелодии из кинофильмов «Титаник», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Профессионал», «Пираты Карибского моря», «Агент 007». Следующий концерт фестиваля – 25 июля. На летней эстраде выступит джазовый квартет Djangofriends. Они играют в стиле jazz manouche. Это направление зародилось в 30-е годы во Франции благодаря гению великого гитариста Джанго Рейнхардта. Основа – свинговый ритм в сочетании с цыганскими страстями. Гитарист Георгий Яшагашвили играет jazz manouche с 1998 года.

Остальные концерты пройдут в августе.

Место проведения: летняя эстрада Литературного квартала.

Вход: от 500 рублей.

Гастрофестиваль с Константином Ивлевым

22-23 июля в парке Маяковского пройдет фестиваль «Да, шеф!», который возглавляет известный российский шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Главная задача праздника – знакомство с новой авторской кухней в контексте продуктов и специалитетов Урала. Поэтому почти месяц до фестиваля шеф-повара в лучших ресторанах города представят авторские дегустационные сеты на тему «Локальные продукты Урала». А уже в парке Маяковского можно будет попробовать лучшие примеры.

В программе: шоу-битва за звание «Суперкулинар Екатеринбурга», костюмированный парад, детская развлекательная программа, музыкальная программа и концерт группы «Браво». Естественно, в парке будут представлены лучшие рестораны и кухни города.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

«Лето на заводе» в Сысерти

Кластер «Лето на заводе» находится всего в часе езды от Екатеринбурга, и уже начал свою летнюю программу. Но самые интересные события здесь будут проходить во время одноименного фестиваля, который стартует 30 июля и продлится до конца августа. Полной афиши еще нет, но известно, что гостей ждут экскурсии по заводу, мастер-классы, концерты, театральные постановки для детей и взрослых и многое другое.

Место проведения: Сысерть.

Вход: на территорию кластера – свободный, на мероприятия – платно (цена зависит от мероприятия).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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