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Вторник, 4 июля 2023, 11:23 мск

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Мужчину, от которого не смогли спасти бывшую девушку, оставили под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей Эльвира Ялалтдинова, которого подозревают в убийстве его бывшей гражданской жены Валентины. Дело вызвало резонанс, так как жертва неоднократно просила полицию защитить ее от побоев сожителя. Однако ей так никто и не помог.

«По предварительным данным, 17 апреля 2023 года Эльвир Ялалтдинов, бывший сожитель потерпевшей, задушил ее в ходе возникшего конфликта. До этого женщина неоднократно писала заявления в полицию с просьбой оградить ее от молодого человека и его преследований», – сообщает пресс-служба областного суда.

Обвиняемый останется в СИЗО до 16 сентября. Такое решение ранее вынес Чкаловский суд. Адвокат Ялалтдинова пытался его оспорить, по безуспешно.

По данным СМИ, три года назад у пары родилась дочь. Но женщина не стала ни вписывать сожителя в свидетельство о рождении ребенка, ни регистрировать брак – ее пугала агрессивность мужчины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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