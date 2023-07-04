В минАПК рассказали о влиянии весенних пожаров на посевную

Крупные природные пожары, с которыми Свердловская область боролась в конце апреля – начале мая, практически не повлияли на ход посевной кампании.

Об этом заявила на пресс-конференции министр АПК и продовольствия региона Анна Кузнецова. «Пожары немного сдвинули график посевной кампании. Тугулымский, Талицкий районы, отчасти – Богданович и Ирбитский район чуть позже вышли, – рассказала она. – Тракторные и машинопарки наших сельхозпроизводителей не пострадали, поля тоже – они опахиваются. Во время тушения пожаров аграрии помогали, предоставляли технику пожарным. Никаких последствий для производителей нет».

Всего в Свердловской области засеяно почти 500 тысяч га сельскохозяйственных земель, в том числе 352 тысяч га – зерновыми, 14,2 тысячи – картофелем, 1,2 тысячи га – овощами.

На посевную аграрии потратили около 5 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд – собственных средств, еще столько же – кредитных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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