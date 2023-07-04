В Екатеринбург приехал генпрокурор России

Сегодня в Екатеринбурге с официальным визитом находится генеральный прокурор России Игорь Краснов. На Урале он примет участие в межгосударственном совете по противодействию коррупции, в котором участвуют страны СНГ.

Также, по данным пресс-службы облпрокуратуры, Краснов проведет рабочие встречи с зарубежными коллегами, прибывшими в Екатеринбург для участия в работе Совета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»