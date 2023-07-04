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Вторник, 4 июля 2023, 13:05 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург приехал генпрокурор России

Фото – пресс-служба Кремля

Сегодня в Екатеринбурге с официальным визитом находится генеральный прокурор России Игорь Краснов. На Урале он примет участие в межгосударственном совете по противодействию коррупции, в котором участвуют страны СНГ.

Также, по данным пресс-службы облпрокуратуры, Краснов проведет рабочие встречи с зарубежными коллегами, прибывшими в Екатеринбург для участия в работе Совета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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