«Летит беспилотник – вы ранены в голову, у вас 18 секунд». Зачем на Урале массово учат тактической медицине (ФОТО)

Больше половины смертей в зоне СВО происходят не из-за травм, несовместимых с жизнью, а из-за неправильно оказанной помощи и самопомощи – такие данные публиковало в апреле этого года РИА Новости. На Урале эту ситуацию исправляют, обучая тех, кто отправляется в зону боевых действий или возвращается на побывку, основам тактической медицины. Корреспондент «Нового Дня» прошел двухдневный базовый курс по тактической медицине и рассказывает, почему надо сначала спасать себя, сколько времени есть у раненого, чтобы получить шанс выжить, и зачем нужны навыки санинструктора в мирной жизни.

Первое, чему учат на курсе − это как оказать помощь самому себе. «Мертвый спасатель еще никого не спас», − объясняет Александра, инструктор курса, фельдшер с большим опытом работы в СМП и Минобороны РФ. Поэтому на курсе показывают, как буквально брать в зубы жгут – и быстро помогать себе при ранении конечности или даже шеи. Контрольное время – 18 секунд, за большее человек может потерять сознание, истечь кровью и погибнуть от обширной кровопотери. Со жгутом его шансы дождаться эвакуации или выбраться самому туда, где ему окажут расширенную медпомощь, повышаются кратно. Но для этого надо отработать навык для автоматизма. Сначала – в сухом и теплом помещении по команде инструкторов. Потом с добавлением элемента внезапности, например, в то время, пока курсанты внимательно слушают теорию. После − на полигоне. Для желающих в полном обмундировании, в бронежилете и каске, в разгрузке с подсумками. И, разумеется, с оружием в руках. Задача постепенно усложняется, зато навык остается.

Главная фишка курсов – имитация экстремальной ситуации. Все практические навыки, которые курсанты нарабатывают за два дня, сразу же испытывают на полигоне, где раздаются «взрывы» (их роль играют петарды) и жужжит условный «беспилотник» (звук тоже удачно изображают сами инструкторы). У каждой группы есть возможность отыграть ключевые роли – от медика до командира – в условиях, когда надо выбраться на безопасное (или относительно безопасное) расстояние от места обстрела, вытащить раненых и постараться выжить самим. Инструкторы объясняют и показывают, как накладывать жгуты и повязки, где и как искать ранения, чем отличаются пулевые от осколочных, почему не стоит пихать в рану средства женской гигиены, а как правильно тампонировать ее, как шинировать и обездвиживать сломанные конечности, как проводить сердечно-легочную реанимацию. И все это в условиях, когда невозможно развернуться, потому что в окопе для этого слишком мало места, когда нельзя поднять головы или хотя бы встать на колено, потому что иначе можно пострадать самому.

«Быстрее, на вас уже беспилотник летит, сейчас минами начнут закидывать, − поторапливает очередную группу «раненых» Александр, инструктор курса, врач анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф. – Вашего медика ранило в голову. Что вы будете делать дальше? Думайте, думайте». Вообще на курсе такмеда учат работать не только руками, но и головой, чтобы, оказавшись в ситуации на грани выживания, не впасть в ступор, а действовать – причем правильно. Одна из самых сложных задач для курсантов – эвакуация раненых. Оттащить человека даже со средним весом, не бросив свое и его оружие, не покалечив условного раненого еще сильнее, тяжело. Это довольно специфическая нагрузка на мышцы. Но, как объясняют инструкторы школы «Спасти жизнь», именно этот навык может больше всего пригодиться в мирной жизни. Например, если на улице стало плохо человеку, и нужно обеспечить ему безопасное положение, чтобы он не захлебнулся рвотными массами или не задохнулся. При этом пострадавший может вдвое превосходить своего спасителя по габаритам и массе.

Добавим, что школа проводит бесплатное обучение для добровольцев, которые отправляются в зону СВО и могут подтвердить свой статус документально, а также для всех действующих подразделений, вне зависимости от их подведомственности. Организаторы считают, что могут обучить навыкам первой помощи, в том числе в условиях боевых действий, гораздо больше людей – значит, сохранить как можно больше жизней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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