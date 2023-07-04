В Екатеринбурге будут судить экс-полицейского, который не отреагировал на сообщение о драке

Бывшего майора полиции будут судить по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в ночь на 29 мая 2022 года майор дежурил в районном отделе полиции. По версии следствия, сотруднику полиции позвонили граждане, которые стали свидетелями драки на улице Грибоедова в Екатеринбурге. Однако дежурный на звонок не отреагировал.

В результате злоумышленник, находившийся на месте происшествия, до смерти избил прохожего мужчину, после чего смог скрыться. Несмотря на то, что свою вину экс-полицейский так и не признал, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал: «В случае, если в ходе судебного разбирательства вина экс-майора будет доказана, он понесёт уголовную ответственность в соответствии с действующим законом. Вердикт суда для профилактики такого рода ЧП доведут до всего личного состава гарнизона». Ранее сотрудник был уволен из органов МВД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»