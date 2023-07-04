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Вторник, 4 июля 2023, 13:22 мск

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Евгений Куйвашев отчитается перед заксобранием 1 августа

Стала известна дата ежегодного доклада губернатора Евгения Куйвашева заксобранию о деятельности областного правительства. Как сообщила сегодня спикер Людмила Бабушкина, закрывая очередное заседание, губернатор выступит перед депутатами 1 августа.

Отметим, что обычно это происходит раньше. Например, в 2017 году Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами 11 апреля. В 2020 году – 21 июля. В 2022 – 28 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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