В свердловских лесах начался сезон черники: ягоды можно купить за 350-500 рублей за литр

В Свердловской области начался сезон черники. По словам уральцев, в этом году ягода довольно мелкая из-за засушливой погоды. Но если знать места, набрать можно. «Ягод пока мало, они мелкие. Но поискать и найти можно», – рассказала жительница Дегтярска.

В Екатеринбурге чернику продают через сайты объявлений. Например, на «Авито» можно найти предложения по 350-500 рублей за литр. Авторы уверяют, что собирают ягоды в экологически чистых местах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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