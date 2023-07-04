Врачи напомнили, что есть и пить в жару

В Свердловской области установилась продолжительная жара. Чтобы не навредить здоровью, врачи советуют сократить время пребывания на улице днем, снизить физическую нагрузку и правильно выбирать еду и напитки.

«В жару откажитесь от жирной пищи, замените мясо рыбой. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления и хранения блюд, – посоветовали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – Употребляйте большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира. Увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы». При этом пить газировки и другие сладкие напитки, энергетики и алкоголь в жару не стоит. А вот фрукты и овощи урепят иммунитет.

Кроме того, уральцам рекомендуют проветривать помещения и использовать вентиляторы, кондиционеры. На улице носить легкую одежду свободного кроя из натуральных тканей. Лучше пользоваться головными уборами. В течение дня при возможности принимать прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время. По данным сервиса «Яндекс Погода», жара продержится в Екатеринбурге и области как минимум неделю. Столбики термометров в некоторые дни поднимутся выше +30 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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