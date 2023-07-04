Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга (ФОТО)

Банк России сегодня выпустил в обращение памятную монету, посвященную юбилею Екатеринбурга. Номиналом она 3 рубля, выполнена из серебра. Тираж – 5 тысяч экземпляров.

На монете расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга на фоне панорамы города. Композицию дополнил образ ящерки. Рисунок на реверсе отличается множеством тонких деталей, композиционно сложный, многоплановый. Монеты такого качества изготавливаются высокотехнологичным методом, который позволяет получить чистое, зеркальное поле и матовое рельефное изображение.

«Екатеринбург и его достопримечательности не в первый раз попадают на монеты Банка России. Многие видели десятирублевую монету из серии «Города трудовой доблести» с изображением памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, в народе – «Варежка». На серебряной монете, выпущенной в 2008 году, был изображен Дом Севастьянова. Екатеринбургу посвящена одна из четырех памятных монет из серебра со вставками из цветной эмали, которые вышли в честь проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Монета в честь юбилея станет достойным подарком городу», – отметил исполняющий обязанности начальника Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.

Кроме того, до конца 2023 года Банк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 5000 рублей, на которой будут изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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