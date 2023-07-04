Пьяный водитель оседлал машину, чтобы защитить ее от эвакуатора (ФОТО)

В поселке Двуреченск пьяный водитель «Ниссан Кашкай» мешал сотрудникам ГИБДД эвакуировать его машину. Госавтоинспекторы остановили 37-летнего автомобилиста с признаками алкогольного опьянения, сообщают в ГИБДД по Свердловской области. «В присутствии понятых автоинспекторы отстранили водителя от управления транспортным средством и предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования мужчина тоже отказался», – добавили в ведомстве. За автомобилем гражданина приехал эвакуатор, чтобы доставить транспортное средство на спецстоянку.

Водитель залез на свою машину верхом и оказывал сопротивление. «На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, гражданин не реагировал, вел себя вызывающе. Сотрудники применили физическую силу и специальные средства – наручники. При задержании мужчина оказывал сопротивление – отталкивал сотрудников, хватал за форменное обмундирование, цеплялся руками за автомобиль. При доставлении нарушителя в отдел полиции, находясь в салоне патрульного автомобиля, мужчина включал стояночный (ручной) тормоз, пытаясь спровоцировать остановку автомобиля, чем создавал угрозу безопасности дорожного движения», – добавили в ГИБДД. На гражданина завели административные дела по: ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования и по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Видео общения с сотрудниками полиции смотрите в соцсетях «Нового Дня».

Двуреченск, Свердловская область, Владислав Тринько

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