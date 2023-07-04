В Краснотурьинске 15-летний подросток провалился в шестиметровый колодец

В Краснотурьинске 15-летний подросток сегодня утром провалился в открытый коммунальный люк. У ребенка травмы головы и позвоночника. Обстоятельства будут выяснять следователи.

В группе «Краснотурьинск Инцидент» во «ВКонтакте» сообщается, что подросток гулял с друзьями на улице Фрунзе. По словам друзей, парень смог сам добраться до верха по лестнице, но вылезать ему помогал проходивший мимо мужчина. Ребенка увезли на скорой помощи в больницу. По предварительной информации, у него травмы головы и ушиб позвоночника.

Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка. Кроме того, выясняют, кто ответственен за содержание коммунального колодца, и другие обстоятельства.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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