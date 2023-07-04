В Екатеринбурге открыли первую студию пилатеса с видом Исеть (ФОТО)

Пилатес переживает новую волну популярности на Урале. Это направление появилось в фитнес-центрах Екатеринбурга несколько лет назад, как один из видов групповых тренировок. Сейчас же пилатес снова становится тем, чем его и задумывал изначально создатель метода Джозеф Пилатес.

Несколько десятилетий назад эти занятия были чем-то вроде фитнеса «для избранных». Пилатес, который изобрел их, поначалу тщательно лично отбирал тех, кто достоин тренироваться в его студии, − сначала это были балерины, певцы, актеры.

В Екатеринбурге на этой неделе открылась студия, которая тоже готова принять не любых посетителей, но тех, кто готов включать на тренировках не только мышцы, но и голову. На Олимпийской набережной теперь работает Студия пилатеса РМК. В команду специалистов по движению вошли Екатерина Павлова, Анастасия Гальперина и Оксана Телякова.

Как и 80 лет назад, пилатес наиболее эффективно подходит для спортсменов, для людей после травм и операций, для беременных женщин и для молодых мам, для тех, у кого изначально сформировались неправильные паттерны движения, и кто хочет научиться ходить, сидеть, лежать, дышать, словом, двигаться с пользой для здоровья, чтобы каждый шаг и вдох помогали, а не мешали и не причиняли боль.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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