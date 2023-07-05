В центре Екатеринбурга загорелась крыша 5-этажного жилого дома (ФОТО)

Рано утром 5 июля в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Гагарина, 12, начался пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, на площади 300 кв. м загорелась кровля. Жильцов дома эвакуировали. Для тушения огня на крыше использовали высотную технику, для удаления дыма из подъездов – тактическую вентиляцию. Всего для ликвидации пожара задействовали 14 единиц техники и 42 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

В 06:57 пожар был локализован, в 07:07 – ликвидировано открытое горение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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