Чтобы сделать подарок своей девушке, мужчина обокрал ее младшую сестру

В Серове будут судить молодого человека, который украл деньги у младшей сестры своей девушки. В свое оправдание он заявил, что хотел сделать подруге подарок.

Как сообщили в пресс-службе Серовского МО МВД, с заявлением в полицию обратилась женщина 1978 г.р. Она рассказала, что у ее младшей дочери пропали деньги – более 20 тысяч рублей, которые та копила на выпускной бал.

Оперативники выяснили, что в квартире в последнее время бывали только старшая сестра потерпевшей с женихом. При проведении опроса мужчина 1995 г.р. признался сотрудникам полиции, что именно он похитил денежные средства. Сейчас ему грозит до 5 лет колонии за кражу.

Молодой человек не работает, они с девушкой живут за счет родственников. Однажды он остался в квартире один и нашел картонную коробку с деньгами. Устоять перед искушением он не смог, тем более что приближался день рождения девушки. На похищенные деньги он купил туфли подруге, а также продукты и сигареты. Семье он соврал, что ему удалось заработать 20 тысяч. «Молодой человек ранее не судим. На момент совершения преступления трудоустраивался на одно из градообразующих предприятий. Положительно характеризуется. Пояснил свои действия тем, что нуждался в деньгах», – добавили в полиции.

Серов, Елена Владимирова

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