Уральский депутат передал артиллеристам на СВО дорогостоящий квадрокоптер

Руководитель медицинской фракции в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев, который поддерживает дивизион артиллеристов с начала частичной мобилизации, отправил в зону СВО современный высокоточный квадрокоптер.

«Парни попросили приобрести для них квадрокоптер Mavik 3T с тепловизором. Это устройство способно работать на расстоянии 15 километров, а его максимальное полетное время составляет 45 минут. Верю, что любая посильная помощь СВО приближает скорейшее возвращение бойцов домой», – рассказал Алексей Вихарев.

Ранее депутат уже отправлял артиллеристам несколько посылок, в которых были квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, рации, активные наушники с шумоподавлением и другое боевое снаряжение. Дивизион обеспечен всем необходимым, но в боевых условиях оборудование быстро выходит из строя и дополнительная помощь не бывает лишней.

«Теперь с этой «птичкой» разведчики дивизиона смогут ночью вести эффективное наблюдение за противником, а также корректировать огонь», – рассказал командир батареи артиллеристов Максим.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает свердловских бойцов на протяжении всей спецоперации. Он и депутаты медицинской фракции гордумы собирают и отправляют гуманитарную помощь, закупают необходимую спецтехнику для выполнения боевых задач, а также оборудование и вещи, облегчающие быт в полевых условиях. На сегодняшний день всего на эту помощь направлено свыше 37 миллионов рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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