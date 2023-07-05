Площадь пожаров в свердловских лесах за сутки увеличилась на 300 га

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 1917 га, сообщает федеральная Авиалесоохрана. За сутки площадь выросла на 300 га.

В регионе до завтрашнего дня действует особый противопожарный режим, согласно которому нельзя ходить в лес и разводить открытый огонь даже у себя на приусадебном участке. И скорее всего действие режима продлят.

«В связи с прогнозируемой теплой погодой, сильным ветром, грозами, нарушением мер пожарной безопасности, существует вероятность возникновения 6-10 очагов природных пожаров на территории Свердловской области», – говорится в прогнозе ГУ МЧС по Свердловской области.

Добавим, что Екатеринбург сегодня накрыло смогом. Запах гари чувствуется и в центре, и на окраинах города, причем он усиливается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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