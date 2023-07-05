Ученые из России разоблачили американский фейк о крупнейшей вспышке на Солнце

Российские ученые опровергли информацию о якобы произошедшей на Солнце крупнейшей за 20 лет вспышке, которая, в числе прочего, вызвала отключение радиосвязи в Северной Америке. О том, что эта новость – фейк, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института косметических исследований РАН. «Источником новости, судя по всему, является сайт Sciencealert, специализирующийся на «желтых» научных новостях. На самом деле крупнейшими за 20 лет (а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений) являются две вспышки, произошедшие почти в одно и то же время – 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации, вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти баллы, скорее всего, являются заниженными, так как мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения», – напомнили в лаборатории.

Тогда, в 2003 году, действительно произошла крупнейшая в современной истории геомагнитная буря. А вспышка 3 июля с баллом X1.0 к даже среди событий этого года занимает 8-е место.

«При приближении к максимуму солнечного цикла, до которого, по некоторым оценкам, остается менее года, число сообщений о рекордных магнитных бурях и вспышках-убийцах может начать расти геометрически. Призываем критически относиться к такого рода сообщениям и пользоваться профессиональными источниками информации», – предупредили российские ученые.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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