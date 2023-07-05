российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июля 2023, 10:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале задержали украинца с русским паспортом за переводы ВСУ

Сотрудники свердловского управления ФСБ России вместе с работниками челябинского погрануправления ведомства задержали 39-летнего украинца, имеющего гражданство России. Мужчине предъявили обвинение в причастности к совершению госизмены – силовики имеют данные, что он переводил деньги ВСУ. Гражданин задержан при попытке пересечения государственной границы РФ.

«Задержанный совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения Вооруженных сил России», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Следственным подразделением регионального возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Задержанный помещен в СИЗО по решению суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,