На Урале пройдет уникальный международный турнир по самбо

7 июля в Верхней Пышме во Дворце самбо и единоборств (проспект Успенский, 2А) пройдет первый в истории Свердловской области международный турнир по спортивному самбо среди мужчин – Кубок Урала «Содружество».

Старт в соревнованиях планируют взять сильнейшие самбисты из семи национальных сборных команд. Кроме России это Таджикистан, Казахстан, Армения, Киргизия, Беларусь и Чили. Всего на ковер выйдут почти 60 спортсменов. Наибольшее представительство у россиян – 27 человек, причем 17 из них – это хозяева соревнований, ребята из КС УГМК (Верхняя Пышма). Вторая по численности делегация – у Беларуси, в Верхнюю Пышму приедут 10 человек. Третий по количеству – Кыргызстан, цвета его флага будут защищать семеро участников.

Медали будут разыграны в семи весовых категориях спортивного самбо среди мужчин: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+кг.

– Эти соревнования мы приурочили к 85-летию самбо, которое будет отмечаться в этом году, – рассказал президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. – Подобный международный турнир мы организуем в первый раз и надеемся, что он встретит интерес у зрителей и спортсменов, чтобы в дальнейшем продолжить традицию его проведения.

Программа соревнований 7 июля 2023 года (время местное)

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, зд. 2 «А», Дворец самбо и единоборств

9:00-9:30 – Совещание судей

10:00 – Начало соревнования, предварительные встречи: мужчины весовой категории: 58, 64, 71, 79, 88, 98, 98+ кг

16:00 – Церемония открытия

16:30 – Финальные поединки

Награждение победителей и призеров по окончанию соревнования.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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