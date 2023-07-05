Студентка УрФУ по черепу восстановила внешность человека, похороненного на площади 1905 года (ФОТО)

Студентка кафедры археологии и этнологии УрФУ Светлана Обертас восстановила облик мужчины по черепу второй половины XVIII – начала XIX вв. Как сообщили в пресс-службе вуза, захоронение было обнаружено в 2008 году на площади 1905 года, где до 1930 года стоял Богоявленский кафедральный собор.

«Этот молодой человек – предположительно ему 25-35 лет, рост 185 см – был похоронен на территории собора, из чего мы предположили, что он имел определенное положение в обществе. Он точно не священнослужитель, потому что, во-первых, священнослужителей освятили и перезахоронили, и, во-вторых, как мне сказали, с этим молодым человеком нашли остатки мундира», – рассказывает Светлана Обертас. Студентка выяснила, что при жизни у мужчины был сломан нос и зарос перелом подбородка. По черепу удалось реконструировать все детали, так как современные методики позволяют сделать это максимально точно. К примеру, получилось восстановить не только размер и форму ушей, но и степень оттопыренности, наклон уха, добавляет исследователь. «Метод достаточно точный. До 80 % восстанавливаем достоверно: форма, размер, расположение ушей, носа, глаз, губ и так далее. И 20 % – авторский вклад: форма волос, бровей, выражение глаз, полнота щек, морщинки», – поясняет Светлана.

На работу потребовалось два года и пять килограммов пластилина. Методу пластической и графической реконструкции Светлана Обертас научилась в Институте проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН (Тюмень). В Екатеринбурге на сегодня таких специалистов нет. Скоро череп вернут в хранилище института экологии растений и животных УрО РАН, чтобы воссоединить со скелетом. После того, как кости опишут, их перезахоронят. Восстановление образа молодого человека проходило по методике Михаила Герасимова, ученого с мировым именем, который изобрел метод пластической реконструкции лица по черепу. Именно он выполнил свыше 20 портретов исторических деятелей, среди которых Иван Грозный, Тамерлан, Ярослав Мудрый и Андрей Боголюбский, адмирал Ушаков и немецкий поэт Фридрих Шиллер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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