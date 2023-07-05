В Уральском ГЦСИ кадровые изменения: уходят директор и несколько сотрудников

Директор екатеринбургского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Урал) покидает Кристина Горланова, которая работала в должности с 2020 года. По неофициальной информации, кадровыми переменами недовольны несколько сотрудников музея, которые уйдут вместе с Горлановой.

Официально в ГЦСИ Урал кадровые перестановки пока не комментируют. А вот общественность не очень довольна уходом Горлановой с поста.

«Очень плохая новость для культуры Екатеринбурга! И очень большие сомнения в способности Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина в последующей его версии сохранить то, что наработал за десятилетия местный филиал ГЦСИ (напомню, что сначала ГЦСИ был слит в РОСИЗО и затем передан ГМИИ)», – написал в своем телеграм-канале исследователь города и специалист в современной культуре Дмитрий Москвин.

Кристина Горланова пришла в филиал Пушкинского музея на должность директора в феврале 2020 года. Она сменила на посту Анну Пьянкову. До этого Горланова возглавляла «Дом Метенкова».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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