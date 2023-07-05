С сегодняшнего дня на месяц закрывается движение трамваев по Волгоградской

с 5 июля до 1 августа в Екатеринбурге закрывается движение трамваев по улице Волгоградской, здесь будут соединять существующие пути с веткой в Академический.

Трамваи не будут ходить от остановки Волгоградской до западного трамвайного депо в обоих направлениях. В связи с этим изменят путь следования маршруты № 1, 3, 18, 19, 21.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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