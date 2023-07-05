Медики объяснили, как надо выбирать антибиотики (ФОТО)

Врачи-терапевты нередко назначают антибиотики без оснований, делая по сути вклад в развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к препаратам. При этом современные российские лаборатории могут определять возбудителя бактериологической инфекции, а также способны выяснить, какой антибиотик будет наиболее эффективен в борьбе с ним.

Например, клебсиелла – это частый возбудитель пневмонии. При этом несколько лет назад ВОЗ причислила ее к одной из самых опасных бактерий, поскольку она обладает резистентностью ко многим антибиотикам. В лаборатории журналистам показали выращенную в чашке Петри колонию клебсиелл. «Белые кружочки в чашке – это смоченные в антибиотиках диски, которые поместили к бактериям, а после вернули чашку в инкубатор, чтобы посмотреть – будут препятствовать препараты росту микроорганизмов или нет», – пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией «Инвитро-Москва» Елена Чащихина.

К двум из шести популярных антибиотиков клебсиелла, как видно даже невооруженным глазом, устойчива, а значит, их применение не будет иметь никакого эффекта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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