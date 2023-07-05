К осени энергетики ЕТК реконструируют магистраль, питающую теплом 20% жителей Екатеринбурга (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга идет активная фаза работ по реконструкции одной из крупнейших тепломагистралей города, М1. К началу отопительного сезона процесс будет завершен, и пятая часть потребителей Екатеринбурга будет надежно обеспечена теплом.

О ходе реконструкции «Новому Дню» рассказал начальник Орджоникидзевского района тепловых сетей Екатеринбургской теплосетевой компании Виктор Тимофеев. Специалист пояснил, что магистраль, которую сейчас меняют, функционировала еще с 1960-х годов. «Вы присутствуете при процессе реконструкции. Проводится полная замена железобетонных конструкций, трубопроводов. При замене все старые трубы были уже черные, аварийность на магистрали – повышенная. Прямо сейчас идет укладка трубопровода диаметром 800 мм на участке 576 метров. Работают наши проверенные подрядчики, «ЖБИ-2020», они полностью обеспечивают себя и техникой, и погрузочными механизмами. Начали в конце мая, график соблюдается, работе ничего не мешает. К началу отопительного сезона мы эти трубы запустим в работу и свяжем этой сетью всю систему магистральных трубопроводов в Екатеринбурге», – рассказал Виктор Тимофеев.

Магистраль М1 – самая протяженная в городе, она идет от антенных полей на Уралмаше до железнодорожного вокзала. Благодаря ей теплом снабжаются половина Уралмаша, Верхняя Пышма, Эльмаш, часть Железнодорожного и Октябрьского районов. Горячую воду на период работ не отключают, для этого на участке проложили временный трубопровод диаметром 500 мм.

В процессе реконструкции применяются трубы в пенополиуретановой изоляции с датчиками оперативно дистанционного контроля, срок службы которых 30-50 и более лет.

Качество работы ЕТК высоко оценил замглавы города Владимир Гейко, контролирующий процесс. «В последние годы мы совместно с теплоснабжающими организациями, в первую очередь ЕТК, вышли примерно на 70 км замены теплосетей. По моему мнению, это оптимально. В отопительный сезон войдем с надежной системой теплоснабжением. Темпы меня устраивают. Профессионализм энергетиков я уже отмечал, так что все будет так, как нужно городу Екатеринбургу», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»