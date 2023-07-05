В свердловском загородном лагере подростки издевались над 9-летним мальчиком

В загородном лагере «Гурино» под Тугулымом группа подростков издевалась над 9-летним мальчиком. На протяжении всей смены его били, а также делали на нем надписи и рисунки. Прокуратура начала проверку.

«По предварительной информации, в июне 2023 во время нахождения в детском оздоровительном центре «Гурино» подростки в возрасте от 11 до 15 лет систематически на протяжении первой смены наносили 9-летнему мальчику телесные повреждения, рисовали на его теле надписи и рисунки», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей в лагере и даст правовую оценку действиям сотрудников лагеря. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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