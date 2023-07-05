Авиакомпании получили допуски на полеты из Екатеринбурга в Грузию

Авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» и Red Wings получили допуски на полеты из Екатеринбурга в аэропорты Грузии. Росавиация разрешила RW летать в Батуми и Кутаиси семь раз в неделю, «Уральским авиалиниям» в Батуми также до семи раз в неделю, а «Победе» – в Батуми до четырех раз в неделю.

Допуски не означают открытия полетной программы, будут ли рейсы из Кольцово в города Грузии, решат сами авиакомпании.

Отметим, что запуски рейсов из Москвы сопровождались проблемами – начало прямых перелетов несколько раз откладывалось, а туристы называли цены на билеты негуманными.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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