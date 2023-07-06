Два водителя погибли в лобовом столкновении на ЕКАДе (ФОТО)

Два водителя, молодая женщина и пожилой мужчина, погибли вчера вечером в результате аварии на ЕКАДе.

ДТП случилось около 21:00. Как сообщили в ОГИБДД Екатеринбурга, 66-летний водитель автомашины «Лада Гранта», который получил права два года назад, выехал на участок с односторонним движением и столкнулся с «Маздой-6», которая управляла 28-летняя женщина с 10-летним водительским стажем. Оба водителя погибли на месте.

Сотрудники полиции провели замеры и составили процессуальные документы. Будет проведено расследование, которое установит окончательную причину ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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