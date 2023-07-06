В Екатеринбурге ночью сгорели квартира и балконы на трех этажах девятиэтажки

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел крупный пожар на улице Академика Постовского. Загорелась квартира на шестом этаже, а также сгорели балконы на шестом, седьмом и восьмом этаже.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, из дома по лестницам были эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей. Еще 50 человек, включая пять детей, вышли из дома сами.

«В 01:32 огонь локализован, в 01:47 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:22», – уточнили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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