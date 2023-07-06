В Свердловской области объявили предупреждение о сильных ливнях с градом и ветром до 25 м/с

Сегодня в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. Спасатели просят соблюдать меры предосторожности.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – сообщили в МЧС.

По прогнозам Уральского гидрометцентра, завтра ожидаются уже небольшие осадки, порывы ветра до 15 м/с. Днем будет до +30 °C. В субботу – без осадков, днем – до +31 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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