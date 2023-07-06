Хозяева ротвейлеров выплатят около 100 тысяч рублей за нападение собаки на девочку

В Екатеринбурге хозяева двух ротвейлеров заплатят почти 100 тысяч рублей за нападение на девочку.

Инцидент произошел в апреле прошлого года на улице Высоцкого. Девочка шла с подругой по территории садового товарищества «Гранит». На одном из участков Татьяна Г. парковала свой автомобиль, и из открывшихся ворот на улицу выбежали два ротвейлера. Одна из девочек успела запрыгнуть на забор соседнего участка, а вторая осталась стоять. Собака подбежала к ребенку и укусила за плечо. Услышав крики, хозяйка собак просто позвала их домой. Помощь подростку она не оказала.

Родители пострадавшей вместе с ребенком обратились в детский травмпункт ГАУЗ СО «ДГП № 13», где девочке диагностировали укушенную рану правого плеча. А затем пошли в полицию.

«Сотрудникам полиции Татьяна Г. пояснила, что собаки принадлежат ее супругу Сергею Г. Также женщина отметила, что не видела, как собаки выбегали на улицу, не слышала их лая и криков подростка. За помощью к ней никто не обращался», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тогда папа ребенка обратился с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга к Сергею и Татьяне Г. о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда. Истец просил взыскать 3999 рублей за поврежденную куртку, расходы по оценке вреда – 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей.

В суде женщина продолжала настаивать, что не имеет к собакам никакого отношения. Животные якобы были куплены супругом против ее воли. В связи с этим женщина считала, что не должна нести за действия псов никакой ответственности. Также ответчик считала, что причиненные повреждения не повлекли за собой даже кратковременного расстройства здоровья ребенка.

«Однако суд пришел к выводу, что супруги как собственники имущества (собак), несут совместное бремя его содержания – обязаны были обеспечить такие условия содержания собак, при которых исключалось бы причинение вреда другим лицам. Эта обязанность ответчиками не была выполнена, в связи с чем суд возложил на них солидарную ответственность за причиненный вред», – пояснили в суде.

Исковые требования были удовлетворены частично. Солидарно с Сергея и Татьяны Г. в пользу Николая П. взыскано в счет возмещения материального вреда 3999 рублей, расходы по оценке вреда – 15 тысяч рублей, по оплате госпошлины – 400 рублей и компенсация морального вреда – 80 тысяч рублей.

Ответчик пыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но там не нашли оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции и оставили его без изменений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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