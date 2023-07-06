На улице +30, в салоне все +50: екатеринбуржцы жалуются на автобусы, в которых в жару работает печь

Жители Екатеринбурга рассказывают, что в некоторых автобусах в пик жары водители включают печь. В частности, такая проблема – в автобусах маршрутов 012 и 019, которые ездят из Академического.

По словам горожан, ехать в таком транспорте невозможно. «Эти маршрутки и так всегда переполненные. Там и без отопления нечем дышать. Кроме того, сейчас все выезды из района частично перекрыты, и дорога до центра занимает в лучшем случае час. А водители включают отопление. Ощущение, что в салоне через полчаса после начала поездки все +50», – сообщают жители Академического.

Автолюбители предполагают, что при помощи такого маневра водители пытаются избежать перегрева двигателя. Скорее всего, эти автобусы не совсем исправны.

«Новый День» попросил транспортный комитет мэрии Екатеринбурга прокомментировать данную ситуацию. Когда ответы на вопросы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, маршрутами 012 и 019 занимается частный перевозчик – компания «Урал Трейд». У пассажиров к нему регулярно возникают претензии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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