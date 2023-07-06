Улицу Энгельса в Екатеринбурге закроют на 3 месяца

С 23 июля по 15 октября специалисты ООО «Стиль Жизни» закроют движение транспорта по улице Энгельса, на участке от Белинского до Красноармейской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по модернизации магистральных тепловых сетей. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Малышева, Карла Маркса и Куйбышева.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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