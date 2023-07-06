Московские врачи решат, как лечить Мишу Бахтина

Московские врачи вместе с коллегами с Урала решат, как и чем дальше лечить Мишу Бахтина. Ребенок страдает от СМА, ему сделали укол «Золгенсма», но эффект оказался менее выраженным, чем ожидалось. Сегодня в свердловском минздраве прошло совещание по вопросу оказания помощи мальчику. Стороны пока договорились о том, что специалисты московского НИИ рассмотрят вопрос о продолжении лечения Миши «Рисдипламом», который он получает с августа прошлого года. «Когда будет подписан официальный документ – решение врачебной комиссии, свердловский минздрав закупит для мальчика препарат», – сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

В совещании участвовали заведующий психоневрологическим отделением № 2 Института педиатрии и детской хирургии Минздрава России, замминистра Елена Чадова, врачи ОДКБ и ДГКБ №11, представители аппарата омбудсмена региона и СК России, а также родители Миши. Ранее они требовали предоставить мальчику препарат «Спинраза», но когда медики пошли на это, отказались ставить укол, а попросили выдать лекарство на руки, что запрещено законом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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